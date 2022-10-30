Самарцы готовы к игре Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Игроки "Крыльев Советов" Роман Ежов и Юрий Горшков не включены в заявку на игру с командой "Пари-НН". Тренер самарского клуба Игорь Осинькин рассказал, что опасается за здоровье футболистов, только оправившихся после травм.

- Не рискнули включать Горшкова и Ежова в заявку. Да, они тренировались в общей группе, но мы решили их поберечь. Наш соперник играет агрессивно, каждой команде против них выступать непросто, - отметил тренер в предматчевом интервью.

Сейчас "Крылья" занимают 11 место, их соперники на 12-м, с отставанием в одно очко. Две прошлые игры для самарцев закончились поражением: в гостях клуб проиграл сначала "Зениту", затем "Уралу" со счетом 2:1. А вот до этого выиграл у "Сочи" в домашнем матче с результатом в 2:0. Так что прогноз на игру Крылья Советов - Пари НН скорее положительный, ведь команды снова встречаются на домашнем поле.

Напомним, что игра "Крылья Советов" - Пари НН 30 октября 2022 года начнется в 15:00. Это заключительный матч первого круга. В стартовом составе "Крыльев" Матео Барач, Бейл Евгеньев, Чиркович, Коваленко и Витюгов, а также Рахманович и Глушенков. В воротах Богдан Овсянников. В заявку впервые включен Егор Тоцкий.

Хубулов, Якуба, Зотов и Цыпченко пропускают игру из-за травм. Трансляцию матча покажет телеканал Матч. Премьер.