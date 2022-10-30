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НовостиОбщество30 октября 2022 11:19

В Самарской области за сутки коронавирусом заболели 293 человека

Половину новых больных обнаружили в Самаре
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Половина новых заболевших обнаружена в Самаре

Половина новых заболевших обнаружена в Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки коронавирусом заболели 293 человека. При этом половину новых больных обнаружили в Самаре. Об этом сообщают региональные власти.

По данным облминздрава, из 249 новых заболевших 149 – жители Самары. Еще 69 зараженных обнаружили в Тольятти, 16 в Сызрани, 13 – в Кинеле. В остальных городах и районах области число новых заболевших не превысило десять человек.

- В больницы были госпитализированы 23 пациента с коронавирусом, - пояснили в минздраве.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 479113 самарцев. За это время COVID забрал жизни 8102 жителей региона, в том числе двое скончались за последние сутки.