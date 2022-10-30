Организатора притона задержала полиция. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани наркоманы расплачивались с содержателем притона сигаретами и продуктами. Хозяина «нехорошей квартиры» задержали полицейские. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полиции стало известно, что 35-летний житель Сызрани регулярно пускает к себе в квартиру сомнительных гостей. Правоохранители нагрянули к нему домой. Информация подтвердилась – выяснилось, что владелец жилплощади позволял наркоманам пользоваться своей квартирой в обмен на сигареты и продукты

Хозяин квартиры позволял пользоваться помещением наркозависимым людям в обмен на продукты питания и сигареты. Полицейские обнаружили и изъяли использованные шприцы, стеклянные пузырьки и др. Гости подозреваемого подтвердили, что приходили к нему для употребления наркотиков.

Как выяснилось, мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас против него возбуждено уголовное дело за содержание притона. Жителю Сызрани грозит до четырех лет лишения свободы.