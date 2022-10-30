Жителя Самары освободили из украинского плена 29 октября 2022

Военнослужащего из Самары освободили из украинского плена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военнослужащий из Самары оказался в числе 50 российских военных, которые были освобождены из украинского плена в рамках обмена 29 октября 2022 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правами человека в Самарской области Ольга Гальцова.

- Мы получили радостную новость в ответ на наше обращение по поводу принятия мер по освобождению из плена одного из самарских военнослужащих, - сообщила Ольга Гальцова.

Она пояснила, что одним из пяти десятков освобожденных российских военных, вернувшихся с подконтрольной киевским властям территории, стал самарский военнослужащий.

- Я уже связалась с супругой военнослужащего, чтобы сообщить ей хорошую новость, - отметила Ольга Гальцова и пообещала и впредь оказывать семье поддержку в решении насущных вопросов.

В Минобороны сообщили, что вернувшиеся из украинского плена военнослужащие будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.