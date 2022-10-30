Фигура необычного существа удивила самарцев. Фото: https://vk.com/paikova2017

Жителей Самары напугало странное существо на стене старого дома. Фотографиями взволнованные горожане поделились в социальных сетях в октябре 2022 года.

Странную деревянную фигуру неведомого существа жители обнаружили высоко на стене старого нежилого дома на улице Самарской рядом с гостиницей Lotte. Неведомый уродец с непомерно большим животом, лысой младенческой головой, рокерской «козой» и издевательской улыбкой не оставил горожан равнодушными.

- Чего только не найдешь в старой Самаре, - поделилась эмоциями автор фото Анастасия.

В комментариях одни горожане ужаснулись необычной скульптуре, усмотрев в ней «что-то бесовское». Других фигура позабавила. Третьи заступились за скульптуру, указав, что это творчество современного самарского художника-граффитиста Клауса.

- Это не единственная его работа в Самаре, такие фигуры есть и на Ленинградской, и на других улицах города, - сообщили ценители современного искусства.