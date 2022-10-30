В Самаре мобилизованные посетили футбольный матч «Крылья Советов» - «Пари-НН»

Самарская команда вырвала победу в напряженном матче. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В Самаре мобилизованные военнослужащие посетили футбольный матч «Крылья Советов» - «Пари-НН» 30 октября 2022. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Он сообщил, что по инициативе региональных властей на матче присутствовали военнослужащие, мобилизованные на территории Самарской области. При этом Самарская область стала первым регионом РФ, который организовал такой визит защитников Отечества на футбольный матч клуба РПЛ.

Напомним, игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В первом тайме гости забили гол и удерживали счет практически до конца игры, несмотря на непрекращающиеся попытки «Крыльев» переломить ситуацию. Однако в добавленное время «Крылья» сумели забить сразу два гола и вырвать победу.

Дмитрий Азаров поздравил игроков и тренеров самарской команды с победой.

- Это первая домашняя волевая победа КС в этом сезоне, - отметил глава региона. - Радует, что «Крылья» бьются, несмотря на сложности, обидные случайности. Команда должна на каждый матч выходить с таким настроем и добиваться результата.