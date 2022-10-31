Мобилизованный в Самаре депутат ГубДумы рассказал, что срочников среди мобилизованных нет

Данная тема вызывает беспокойство у жителей региона, ведь с ноября стартует осенний призыв. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

В преддверии начала осеннего призыва мобилизованный в Самаре депутат ГубДумы Дмитрий Холин рассказал, что срочников среди мобилизованных нет.

— Сразу скажу, что среди нас и рядом с нами таких военнослужащих нет, и с ними мы никак не пересекаемся, в том числе в ходе боевой подготовки перед выходом на СВО, — пишет Дмитрий Холин на личной странице в Вконтакте.

По словам депутата, его часто спрашивают, есть ли в частях, где проходят подготовку мобилизованные, военнослужащие срочной службы. Данная тема вызывает беспокойство у жителей региона, ведь с ноября стартует традиционный осенний призыв.

— Родители, если ваши сыновья подлежат призыву на срочную службу, не переживайте, с нами они не окажутся. Пусть они нормально служат, а вы их спокойно ждите, — подытожил депутат.

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