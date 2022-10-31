Стало известно, что на 22% увеличивается у самарцев заработок после испытательного срока

Испытательный срок дает возможность понять и самому работнику, устраивает ли его вакансия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, который проходил с 5 по 26 октября, в среднем заработок после испытательного срока самарцев увеличивается на 22%. Показатель не изменился с прошлого года.

— Зарплату прошедшим испытательный срок увеличивают 72% компаний, в 30% из них повышение касается всех, а в 42% затрагивает отдельные категории работников, — сообщает SuperJob.

По сравнению с 2021 годом выросло количество предприятий и организаций, которые практикуют увеличение заработка отдельным категориям персонала. При этом испытательный срок дает возможность понять и самому работнику, устраивает ли его вакансия.

Так, 26% самарцев отказывались продолжать работать после испытательного срока, а 12% — уволили работодатели. Отмечается тенденция, что с ростом уровня дохода уменьшается число отказников. Уходили от нового нанимателя до завершения испытательного срока среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей 28%, а среди опрошенных с зарплатой от 80 тысяч рублей — 24%.

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