Пенсионерка из Самары отдала мошенникам около 3 миллионов рублей, чтобы «сохранить» вклад

После того, как денежная операция была завершена, мужчина перестал выходить на связь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 67-летняя пенсионерка поверила мошенникам и перевела деньги со своего сберегательного вклада в размере около 3 миллионов рублей.

— Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, Мужчину удалось убедить, что с ее денежным вкладом происходят мошеннические операции, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В качестве единственной возможности сохранить сбережения аферист предложил перевести всю сумму на указанный им «безопасный» счет. Пожилая женщина поверила мошеннику и перевела около 2 миллионов 800 тысяч рублей.

После того, как денежная операция была завершена, мужчина перестал выходить на связь. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают о необходимости остерегаться мошеннических схем с использованием сотовой связи.

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