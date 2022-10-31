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НовостиПроисшествия31 октября 2022 5:29

Пенсионерка из Самары отдала мошенникам около 3 миллионов рублей, чтобы «сохранить» вклад

еще одна пожилая женщина стала жертвой обмана
Ирина СИНЕГУБОВА
После того, как денежная операция была завершена, мужчина перестал выходить на связь.

После того, как денежная операция была завершена, мужчина перестал выходить на связь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 67-летняя пенсионерка поверила мошенникам и перевела деньги со своего сберегательного вклада в размере около 3 миллионов рублей.

— Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, Мужчину удалось убедить, что с ее денежным вкладом происходят мошеннические операции, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В качестве единственной возможности сохранить сбережения аферист предложил перевести всю сумму на указанный им «безопасный» счет. Пожилая женщина поверила мошеннику и перевела около 2 миллионов 800 тысяч рублей.

После того, как денежная операция была завершена, мужчина перестал выходить на связь. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают о необходимости остерегаться мошеннических схем с использованием сотовой связи.

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