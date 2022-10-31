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НовостиПроисшествия31 октября 2022 6:33

С жительницы Самары взыскали около 300 тысяч рублей за оплату покупок картой своей знакомой

Женщину также лишили свободы на два года условно
Ирина СИНЕГУБОВА
В установленный для добровольного исполнения срок женщина не заплатила.

В установленный для добровольного исполнения срок женщина не заплатила.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Судебные приставы взыскали с жительницы Самары почти 300 тысяч рублей. Женщина расплачивалась банковской картой своей знакомой без разрешения.

— Она покупала разные товары и снимала с карты наличные в банкоматах. Всего за время пользования чужой картой женщина успела потратить 274 тысячи рублей, — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области.

Суд признал самарчанку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно, а также обязал возместить материальный ущерб в размере 274 тысяч рублей. В установленный для добровольного исполнения срок женщина не заплатила и с нее взыскали исполнительский сбор.

После этого женщина погасила всю имеющуюся задолженность, в том числе и исполнительский сбор, размер которого составил 19 тысяч рублей.

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