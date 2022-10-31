Мужчина пострадал при пожаре в многоэтажке на ул. Революционной в Тольятти 31 октября 2022

Полыхала квартира на седьмом этаже / Фото: t.me/s/tltvip

Утром в понедельник, 31 октября 2022 года, в Автозаводском районе Тольятти произошел серьезный пожар. В здании бывшего общежития на улице Революционной, 11 загорелась квартира на седьмом этаже. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:25. В квартире горели домашние вещи. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия работали 28 человек и 8 единиц техники. Из дома эвакуировали 45 человек, еще четверо были спасены пожарными. В результате происшествия травмы получил 54-летний мужчина. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в 7:51. Сейчас специалисты устанавливают причину ЧП и ущерб от него.

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