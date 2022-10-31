В Самаре 4-летний мальчик пострадал в столкновении автомобилей Kia и BMW 30 октября

В отношении виновника аварии составили административный протокол. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 30 октября, в 14:55 в Красноглинском районе Самары 52-летний водитель за рулем Kia Picanto врезался в автомобиль BMW, в котором находился маленький мальчик. Ребенок пострадал.

— Автомобилист ехал по Северному шоссе в направлении ул. Мира, напротив дома № 57 машину занесло, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого транспортное средство наехало на бордюрный камень и вылетело на полосу встречного движения. Там и произошло столкновение с автомобилем BMW, за рулем которого находилась 30-летняя женщина.

С места ДТП в медицинское учреждение доставили водителей и 4-летнего пассажира BMW. Водитель Kia отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В отношении него составили административный протокол.

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