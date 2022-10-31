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НовостиЭкономика31 октября 2022 7:00

В Самарской области средний размер кредита малого и микробизнеса в Сбербанке составляет 1,7 млн рублей

Кредитный портфель банка в Самарской области в сегменте малого и микробизнеса увеличился на 29% с начала 2022 года и превысил 15 млрд рублей

При этом почти на 15% по сравнению с прошлым годом вырос и средний размер кредита – в 2022 году он составляет около 1,7 млн рублей.

Вместе с увеличением общего объема кредитного портфеля ММБ в банка отмечается и рост количества кредитных договоров. На 01.10.2022 по сравнению с аналогичной датой прошлого года рост составил 29%. При этом Самарская область является одним лидеров в Поволжье по количеству бизнес-кредитов ММБ – около 24% от общего количества договоров в Поволжском банке Сбербанка заключено в регионе.