Жителя Самары ждет суд за сбыт наркотиков и дачу взятки полицейскому в размере 3 млн рублей

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары, проживающего на улице Балаковской в Советском районе, предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков и дачу взятки в размере 3 миллионов рублей.

— В апреле этого года 35-летний мужчина приобрел наркотики общей массой более 9 кг для дальнейшего сбыта и долгое время хранил их в своей квартире, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Самарца задержали в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. В кабинете сотрудника полиции мужчина предложил в качестве взятки 3 миллиона рублей, чтобы дело прикрыли.А 23 июня сотрудник полиции намеренно получил часть указанных денежных средств в размере более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела завершено. Оно в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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