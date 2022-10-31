Квартиры закупят для самарских военных в ноябре 2022 года

На покупку квартир планируется направить более 5 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Самары намерены приобрести в муниципальную собственность несколько квартир. В дальнейшем жилье планируют предоставить уволенным с военной службы, а также приравненным к ним лицам. Пока объявлены торги на покупку двух квартир. Заказчиком выступает департамент управления имуществом города. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, планируется приобрести однокомнатную квартиру площадью от 33 до 36 кв. м и двухкомнатную площадью от 54 до 63 кв. м. Это должно быть вторичное жилье, обеспеченное всеми необходимыми инженерными системами, счетчиками, а также с отделкой и исправными окнами и дверьми.

Квартиры должны располагаться в границах Самары. Исключения — поселки 113 км, Кряж, Прибрежный, Береза, Винтай. Год постройки домов — не ранее 1980 года. Подрядчик должен будет предоставить заказчику ключи от жилья в течение 14 дней с момента подписания контракта.

На однокомнатную квартиру власти готовы потратить чуть более 2 млн рублей, на двухкомнатную — 3,3 млн рублей. Итоги электронных аукционов подведут 3 ноября 2022 года.

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