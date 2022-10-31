В Самарской области 73-летний водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет

Всего 30 октября на территории региона произошло 8 ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 30 октября, в 16:55 в Красноармейском районе Самарской области 73-летний водитель «ВАЗ-21099» допустил съезд автомобиля в кювет.

— Мужчина ехал по автомобильной дороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в направлении г. Волгоград. ДТП произошло на 133 километре данной автодороги, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Пожилой водитель не справился с рулевым управлением и допустил съезд транспортного средства в левый кювет по ходу движения. После этого автомобиль опрокинулся. В результате аварии пострадала 63-летняя женщина-пассажир, ее с места происшествия доставили в медицинское учреждение.

Всего 30 октября на территории региона произошло 8 ДТП, в которых пострадали 16 человек. Помимо этого, 621 раз были нарушены правила дорожного движения.

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