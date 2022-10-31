Предельный уровень цены на тепло хотят поднять в Самаре с 1 декабря 2022 года

Предельный тариф используют для регулирования ценообразования на отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 декабря 2022 года планируют повысить предельный уровень цены на тепловую энергию. Изменения затронут Самару, Тольятти и Новокуйбышевск. Об этом говорится в проектах приказов регионального департамента ценового и тарифного регулирования.

В настоящее время предельный уровень цены для самарского филиала компании «Т Плюс», которая обслуживает большинство домов областной столицы, составляет 2 243,65 руб./Гкал. С 1 декабря 2022 года он может возрасти более чем на на 600 рублей — до 2 896,36 руб./Гкал. Аналогичные изменения затронут и МП «Инженерная служба».

Планируется, что новые показатели будут действовать до 31 декабря 2023 года. Сейчас проекты приказов проходят согласования.

По данным региональных властей, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) применяется в качестве инструмента регулирования ценообразования. Эту величину не используют в расчетах с потребителями.

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