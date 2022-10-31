Виктор Трусов покинул пост главы департамента охоты и рыболовства Самарской области

Виктор Трусов покинул пост по собственному желанию Фото: правительство Самарской области

В правительстве Самарской области произошли очередные кадровые перестановки. Пост главы департамента охоты и рыболовства покинул Виктор Трусов. Насколько известно, он ушел по собственному желанию.

Виктор Трусов возглавлял департамент с декабря 2018 года. До этого занимал должность руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области. Чем теперь он будет заниматься, пока неизвестно. Имя Виктора Трусова уже пропало с сайта областного правительства.

Департаменту охоты и рыболовства назначили временного руководителя. Пока исполнять обязанности главы ведомства будет Виталий Платонов. До недавнего времени он числился начальником управления охраны охотничьих и водных биологических ресурсов.

Напомним, на минувшей неделе стало известно об отставке другого областного чиновника — главы департамента по вопросам общественной безопасности Юрия Иванова. Вместо него с приставкой «врио» назначили Андрея Белоусова.

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