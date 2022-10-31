В Самарской области выявили 265 заболевших коронавирусом 31 октября 2022 года

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 14 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 31 октября 2022 года, в Самарской области за сутки подтвердили 265 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших превышает количество заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 338 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 14 человек, умерло два пациента.

Лабораторных исследований на КВИ провели специалисты в количестве 7006. Еще 214 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 51 - выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Еще 144 новых случая COVID-19 было обнаружено в г. Самаре, 99 - в г. Тольятти, 16 - в г. Сызрань, 3 - в Шигонском районе, 2 - в Сызранском районе, 1 - в г. Жигулевск.

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