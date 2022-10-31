Самарец попал на скамью подсудимых за поддержку теракта в Новой Зеландии

Суд признал жителя региона виновным и вынес приговор. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Москве вынесли приговор 31-летнему жителю Самарской области. Мужчина попал под суд из-за публичных призывов к террористической деятельности в интернете. Информацию сообщили в региональном УФСБ.

По данным УФСБ, мужчина написал комментарий в соцсети, в котором пытался оправдать действия террористов, устроивших теракт в одной из мечетей в Новой Зеландии. Трагедия произошла в 2019 году, в результате чего погибло более 50 человек, еще 49 получили различные ранения.

В СУ СК по Самарской области в отношении жителя региона было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

Второй западный окружной военный суд Москвы признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 240 тысяч рублей.

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