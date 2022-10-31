В Самарской области за три дня остановили 196 водителей за «тонировку» в ходе рейдов ГИБДД

Также 98 раз водители не уступили дорогу пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД 204 раза. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области с 28 по 30 октября прошли масштабные рейды ГИБДД. За три дня выявили более 2200 правонарушений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

К ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения привлекли 66 водителей, одного водителя выявили без прав. Более 273 автомобилистов ездили без ремней безопасности, а 58 раз перевозили непристегнутыми детей.

Помимо этого, 98 раз водители не уступили дорогу пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД 204 раза. За «тонировку» поймали 196 водителей. Двух из них привлекли к административной ответственности за то, что не сняли ее. Им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов.

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