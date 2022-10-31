Стали известны самые распространенные страхи и переживания работников в Самаре

Фобии связаны и со спецификой работы в определенных специальностях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос Авито Работы показал главные джоб-фобии работников в Самаре. Самые распространённые связаны со стремлением качественно выполнить работу и оправдать ожидания коллег.

— Большинство самарцев боятся не справиться с поставленной задачей и подвести коллектив, 50% – забыть что-то важное по работе, а 19% – потерять деловые документы, — сообщает пресс-служба Авито Работы.

Остальную часть опрошенных пугают возможность оказаться в неловкой ситуации, общение с руководством, публичные выступления, переговоры. Помимо этого, среди страхов – опоздать на важную встречу, остаться без связи в разгар рабочего дня, общаться по телефону или видеосвязи.

Фобии связаны и со спецификой работы. Так, административные сотрудники чаще боятся совершить ошибку и подвести коллег, юристы – забыть что-то важное, работники фитнес- и бьюти-индустрии – неловких ситуаций, сотрудники сферы искусств – публичных выступлений.

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