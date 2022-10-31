Уроженец Самарской области исполнит главную роль в новом сезоне комедии «Отпуск»

Новый сезон сериала стартует 31 октября. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В понедельник, 31 октября, на телеканале ТНТ стартует второй сезон сериала «Отпуск». К главной роли в комедии вернется уроженец Сызрани Кузьма Сапрыкин – он сыграет Сашу Беляева.

В новом сезоне семья Беляевых вновь вернется на юг. А персонажу Кузьмы Сапрыкина предстоит разобраться в отношениях с Люсей (Валя Карнавал) после неловкого расставания, которым завершился первый сезон.

Напомним, Кузьма Сапрыкин родился в Сызрани Самарской области. Его родители – актеры, оба играли в Самарском театре драмы. Кузьма известен российским зрителям по ролям во многих фильмах и сериалах. В их числе – «Проект «Анна Николаевна», «Сердце Пармы», «Движение вверх», «Балабол 2», «Вратарь Галактики».

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