В областной парламент внесен проект бюджета на 2023-2025 годы

Депутатам предстоит поработать над внесенным проектом бюджета на следующий год.

Проект бюджета Самарской области на 2023-2025 годы 31 октября поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу.

Областные депутаты принимали участие в рабочих встречах по формированию параметров главного финансового документа.

- Мы поддерживаем подход, который сформирован в прошлом году и которого правительство придерживается в этом году – ориентация на консервативный прогноз развития. В бюджете региона заложены те ориентиры, которые гарантированно будут исполняться в любом случае. Если же позволит социально-экономическая ситуация, то мы сможем вносить поправки в бюджет в сторону увеличения. Такой подход обеспечил в 2022 году рост расходной части бюджета примерно на 60%, - прокомментировал председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов.

Теперь предстоит кропотливая работа над документом. Всем 435 субъектам права законодательной инициативы будет направлен проект бюджета, чтобы они могли высказать свое мнение. Основные параметры главного финансового документа рассмотрят все профильные комитеты думы, после чего проект закона будет вынесен на первое чтение, которое запланировано на 15 ноября.

Далее документ будет дорабатываться с учетом одобренных поправок и предложений, а в конце ноября планируется принять бюджет во втором чтении.