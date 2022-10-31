В первую очередь нужно снизить потери тепла в доме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам рассказали, что влияет на температуру в квартире осенью 2022. Эксперт дал советы, о каких работах можно задуматься, чтобы запланировать их на весну или лето. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда – Самара» рассказал директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев.

- Если стояки отопления теплые по всей квартире, нужно исходить из того, что наружная температура не очень низкая, морозов, как таковых, еще не было, и ресурсоснабжающая организация подает теплоноситель с достаточно невысокой температурой, - отметил Леонид Пугачев. - Если же стояки вообще холодные - это другая ситуация. Нужно понять, по чьей вине это происходит, обратиться в свою УК, которая обследует вашу квартиру устранит проблему, если это в ее зоне ответственности. Если дело не в состоянии внутренних инженерных коммуникаций, а неисправность за пределами дома, на квартальных сетях, на магистрали - это уже ответственность ресурсоснабжающей организации.

Эксперт отметил, что весной и летом нужно улучшать энергоэффективность дома.

- Совет дома вместе с управляющей компанией должны вместе определить слабые места и болевые точки в многоквартирном дома, - отметил Леонид Пугачев. - А после окончания отопительного сезона совет дома должен скорректировать, если в этом есть необходимость, план текущего ремонта на этот год, чтобы встретить следующий отопительный сезон во всеоружии. В первую очередь нужно подумать о том, чтобы снизить потери тепла многоквартирного дома - это состояние кровли, это состояние внутри подъезда, окна. Нужно проверить, везде ли есть остекление, тамбурная дверь, не проникает ли воздух в подъезд с улицы. Необходимо проверить состояние труб, разливов отопления теплового узла, которые каждый год нужно ревизировать, состояние врезок - чтобы все это работало, не создавало проблем в обеспечении теплом каждой квартиры многоквартирного дома.

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