Самарская область оказалась на 54 месте рейтинга регионов РФ по преступности

С начала 2022 года в Самарской области зафиксировали 117,6 преступлений на 10 тысяч жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Составлен рейтинг регионов России по преступности. Самарская область заняла в нем 54 место из 85. Таковы данные исследования, опубликованного РИА «Новости». В его основу легли сведения МВД РФ.

По информации аналитиков, с января по сентябрь 2022 года в Самарской области было зафиксировано 117,6 преступлений на 10 тысяч жителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 10,1%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений составило 31,8 на 10 тысяч жителей региона. Это на 11,3% выше, чем в 2021-м.

Исследование показало, что самыми опасными для жизни являются Амурская область, Алтай, Бурятия и Еврейская автономная область. Там с начала 2022 года зафиксировали более 150 преступлений на 10 тысяч жителей. Самая спокойная жизнь — в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Рязанской области. Там на 10 тысяч человек приходится от 12 до 65 преступлений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал