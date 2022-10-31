Самарская область присоединилась к Географическому диктанту 30 октября 2022 года

К акции присоединились студенты и преподаватели СамГУПС. Фото: СамГУПС

В воскресенье, 30 октября, в Самарской области прошла акция «Географический диктант-2022». Мероприятие состоялось на нескольких площадках, в том числе – на базе Самарского государственного университета путей сообщения. Информацию сообщили в пресс-службе СамГУПС.

Участие в акции приняли более 100 студентов и преподавателей. Еще порядка 320 человек присоединились к диктанту в дистанционном формате. Участники рассказали, что столкнулись как со стандартными вопросами, так и с необычными.

Напомним, «Географический диктант» проводится с 2015 года. В этом году вопросы были разделены на две части: одна включала в себя 10 вопросов по общеизвестным географическим фактам, вторая – 30 вопросов, которые требовали умения применить логику, образное мышление, эрудицию.

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