Дополнительные «Ласточки» пустят между Самарой и Сызранью в ноябре 2022 года

Нововведения связаны с празднованием Дня народного единства. Фото: КбшЖД

С 4 по 6 ноября жители Самары смогут добраться до Сызрани и обратно на дополнительных «Ласточках». Информацию сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

– Дополнительные «Ласточки» назначены в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства, – уточнили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

4 ноября «Ласточка» стартует из Самары в 7:03. В Сызрань она прибудет в 8:57. 4,5 ноября пассажиры смогут отправиться из Самары в 18:30 и добраться до Сызрани в 20:11. 6 ноября отправление назначено в 16:13, прибытие в Сызрань – в 17:48.

4,5,6 ноября «Ласточка» отправится из Сызрани в 09:12 и прибудет в Самару в 10:59. 6 ноября поезд стартует со станции Сызрань-1 в 18:00 и доберется до Самары в 19:53.

Отмечается, что изменения также коснутся графика пригородных пассажирских поездов. 3 ноября они будут курсировать по пятничному расписанию, 4,5 ноября – по субботнему, 6 ноября – по воскресному. 7 ноября поезда поедут по расписанию понедельника.

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