В Самарской области могут построить хранилище диоксида углерода

Отмечается, что строительство и эксплуатация хранилища диоксида углерода позволит сократить выбросы парниковых газов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируется строительство хранилища диоксида углерода. Для этих целей рассматривается участок, расположенный на территории Ставропольского района. Информацию сообщили в департаменте по недропользованию по ПФО, пишет ВолгаНьюс.

Изучением площадки займется ООО "Корпорация Альт-Карбон". Московская компания получила соответствующую лицензию в августе. В течение пяти лет фирма должна собрать сведения, которые позволят обосновать строительство объекта. В дальнейшем материалы должны пройти госэкспертизу.

Отмечается, что строительство и эксплуатация хранилища диоксида углерода позволит сократить выбросы парниковых газов.

Помимо территории региона, участки для этих целей будут изучены в Тверской, Ярославской, Тюменской, Вологодской, Рязанской областях, в Чувашской республике и Республике Татарстан.

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