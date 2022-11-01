Самарская область заняла 2 место в топе регионов ПФО для отдыха на ноябрьские праздники

В исследовании средняя стоимость не всегда влияет на популярность того или иного региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии Дня народного единства портал санатории-россии.рф составил рейтинг популярных санаториев, куда можно отправиться отдыхать на ноябрьские праздники. Самарская область заняла 2 место в топе Приволжского федерального округа.

— Приволжье не менее любимо отдыхающими, чем курорты черноморского побережья. Первыми в рейтинге ПФО оказались Татарстан (6320 руб.), Самарская область (6440 руб.), Башкортостан (8220 руб.), — сообщает портал.

Четвертое место досталось Чувашии (6970 руб.), а пятое заняла Нижегородская область (6700 руб.). В исследовании средняя стоимость не всегда влияет на популярность того или иного региона.

В первую пятерку топ-20 популярных санаториев вошли Ставрополье (11020 руб.), Москва (10100 руб.), Краснодарский край (9790 руб.), Московская область (10410 руб.), Татарстан (6320 руб.).

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