В Самаре пьяный мужчина разбил окно в квартире бывшей жены и украл плазму

Телевизор вернули законной владелице, возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В октябре этого года бывший муж похитил из коммунальной квартиры, расположенной в доме на улице Краснодонская, телевизор 45-летней местной жительницы.

— Женщина на несколько дней уезжала в гости к подруге и жилплощадь оставалась без присмотра. В комнату проникли, разбив окно, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Виновником кражи оказался ее бывший супруг, которого в день кражи видели соседи около подъезда. Он уже был ранее судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Безработного 43-летнего мужчину задержали.

Как выяснилось, бывший муж знал, что дома никого нет, и в состоянии алкогольного опьянения разбил рукой окно, забрал телевизор и вышел через дверь. Плазму он на время отнёс в автосервис, планировал продать, а деньги потратить на аренду жилья. Телевизор вернули законной владелице. Возбуждено уголовное дело.

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