В Самарскую губернскую думу внесли проект бюджета на 2023-2025 годы

Проект был направлен в 435 субъектов, чтобы они могли высказать своё мнение. Фото: Самарская губернская дума

В понедельник, 31 октября, проект бюджета Самарской области на 2023-2025 годы поступил на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу.

Предварительно обсуждалась концепция проекта бюджета. В этом году, как и в прошлом, правительство ориентируется на консервативный прогноз развития. В бюджете региона заложены ориентиры, которые будут исполняться в любом случае.

Если социально-экономическая ситуация региона будет позволять вносить поправки в бюджет, то от будет увеличиваться. Благодаря такому подходу в этом году расходная часть бюджета выросла примерно на 60%.

Проект был направлен в 435 субъектов, чтобы они могли высказать своё мнение. Основные параметры бюджета рассмотрят все профильные комитеты Думы. Первое чтение запланировано на 15 ноября. Далее документ доработают, а в конце ноября планируется принять его во втором чтении.

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