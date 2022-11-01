«Самара» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ 80:68

Команды встречались в Минске. Фото: БК “Минск”.

Баскетбольный клуб «Самара» на выезде обыграл белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 80:68. Самым результативным в составе самарцев стал американский легионер Кей Си Риверс, который набрал в этой встрече 18 очков.

— Мы, на мой взгляд, движемся в правильном направлении, но не бывает такого, что ты все время идешь только наверх. Бывают «периоды плато», и ты даже можешь откатиться назад в какой-то момент. Но нам всем нужно верить, что мы будем лучше, — сказал после матча наставник самарцев Сергей Базаревич, его слова приводит пресс-служба клуба.

После семи сыгранных встреч «Самара» идет на четвертом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующую игру волжане проведут дома в воскресенье, 6 ноября, против МБА.