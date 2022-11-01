Дмитрий Азаров представил Андрею Турчаку разработанную в регионе платформу «Народная программа»

Губернатор и секретарь генсовета партии обсудили создание новой платформы / Фото: Единая Россия

В понедельник, 31 октября 2022 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился в Москве с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. Глава региона представил ему информационную систему «Народная программа». Ее разработали для контроля и оперативной отработки инициатив и наказов жителей губернии.

С помощью этой программы самарцы смогут посмотреть, что делается и что уже сделано в регионе, какие позитивные перемены произошли в конкретном городе или районе. Кроме того, любой желающий сможет отправить через информационную систему свое обращение тому или иному депутату. Разработка успешно прошла тестирование. Андрей Турчак тоже одобрил ее.

- Будем рекомендовать систему к использованию и в других реготделениях «Единой России», - отметил секретарь генсовета партии.

Провести презентацию и запуск «Народной программы» в Самарской области планируется в ближайшее время.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.