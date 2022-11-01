«Крылья Советов» сыграют со «Спартаком» и «Факелом» в Самаре в ноябре 2022 года

Матчи 5 и 6 туров Кубка России пройдут в Самаре в конце ноября Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Стало известно, когда и с кем сыграют «Крылья Советов» в заключительных матчах Кубка России в 2022 году. Пятый и шестые туры турнира пройдут в ноябре в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Так, 23 ноября 2022 года «Крылья Советов» сыграют на своем поле с московским «Спартаком». Начало матча – в 19:00. А 27 ноября самарцы примут воронежский «Факел». Игра стартует в 17:00. Билеты появятся в продаже уже скоро.

Напомним, в настоящее время «Спартак» лидирует в группе В. За четыре поединка он набрал 12 очков. «Крылья Советов» с 6 очками находятся на втором месте. «Зенит» - на третьем (6 очков), а «Факел» - на четвертом (0).

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