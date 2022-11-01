Андрей Турчак оценил разработанную в Самарской области цифровую платформу «Народная программа»

Систему создали для оперативной отработки инициатив и наказов жителей / Фото: Единая Россия

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак высоко оценил интерактивную систему «Народная программа», которую разработали в Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров представил ему платформу накануне, 31 октября 2022 года.

С помощью новой системы любой житель региона может зайти на специальный сайт и увидеть, как работает народная программа. Узнать, что сделано в том или ином городе или районе и что еще планируется реализовать. В настоящее время на платформе собраны более 5,4 тыс. объектов народной программы. Кроме того, избиратели смогут связаться с депутатом, который курирует определенный объект.

– Система удобна с пользовательской точки зрения. Будем рекомендовать ее к использованию и в других реготделениях «Единой России», – отметил Андрей Турчак.

Напомним, народная программа «Единой России» включает 294 положения. Их планируют реализовать с 2021 по 2025 год. Сейчас полностью исполнены 72 инициативы.

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