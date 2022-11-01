Один мастер-класс будет посвящен созданию сувенирного полотенца, второй — изготовлению куклы северной берегини. Фото: музей имени Алабина

В самарском музее имени Алабина пройдет Ночь искусств вечером 4 ноября 2022 года. Для посетителей подготовили интерактив: шесть историй о природе, о традициях, об открытиях, о людях, о чудищах, о простых вещах.

Во время первой части "о запахах и ароматах трав и их волшебных свойствах" на ночи искусств можно будет попробовать напитки, приготовленные из разных трав. Вторая часть "о приметах, обычаях, поверьях, суевериях народов" позволит поучаствовать в мастер-классах. Один будет посвящен созданию сувенирного полотенца, второй — изготовлению куклы северной берегини.

Третья часть "о любопытных экспонатах музея" касается трех спикеров, которые расскажут об интересных экспонатах. Во время четвертой части "сказки и были о простых и великих" на Ленина можно будет взглянуть как на персонажа сказок.

Пятая часть "легенды про волжских ящеров" позволит собрать скелет древнего волжского ящера «Волгозавра». Шестая часть "тайная жизнь привычных вещей" подарит мастер-классе по созданию теневого театра.

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