В начале ноября в Самарской области ожидается неустойчивый характер погоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды на ноябрь 2022 года в Самарской области. По данным специалистов, последний месяц осени обещает быть немного теплее, чем обычно, и не очень богатым на осадки.

- Средняя за месяц температура воздуха в ноябре 2022 года ожидается -0,1...-2,1 градуса. Это на 0,6-0,7 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы, - говорится в сообщении Приволжского УГМС.

По прогнозам синоптиков, в первую неделю ноября в большинстве районов Самарской области ожидаются осадки различной интенсивности. В основном это будет мокрый снег и снег с порывистым ветром. Также возможно колебание температуры воздуха, из-за чего местами на дорогах региона появится гололедица.

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