В Самаре женщина за рулем Renault Duster столкнулась с отечественной легковушкой 31 октября

«ВАЗ 2112» двигался во встречном направлении прямо на разрешающий сигнал светофора.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Вчера, 31 октября, в 17:50 в Промышленном районе Самары 46-летняя женщина за рулем автомобиля Renault Duster столкнулась с «ВАЗ 2112».
— Автомобилистка ехала по проспекту Кирова в направлении ул. Краснодонская, напротив дома № 82 она начала поворачивать налево, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Во время этого во встречном направлении прямо двигался на разрешающий сигнал светофора автомобиль «ВАЗ 2112». Женщина не уступила дорогу, и транспортные средства столкнулись.
За рулем отечественной легковушки находился 34-летний водитель. В результате аварии пострадал 35-летний пассажир машины Renault Duster. Мужчину госпитализировали с места происшествия в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.
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