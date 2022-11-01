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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 9:07

В Самаре женщина за рулем Renault Duster столкнулась с отечественной легковушкой 31 октября

Пассажира иномарки госпитализировали в больницу
Ирина СИНЕГУБОВА
«ВАЗ 2112» двигался во встречном направлении прямо на разрешающий сигнал светофора.

«ВАЗ 2112» двигался во встречном направлении прямо на разрешающий сигнал светофора.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 31 октября, в 17:50 в Промышленном районе Самары 46-летняя женщина за рулем автомобиля Renault Duster столкнулась с «ВАЗ 2112».

— Автомобилистка ехала по проспекту Кирова в направлении ул. Краснодонская, напротив дома № 82 она начала поворачивать налево, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Во время этого во встречном направлении прямо двигался на разрешающий сигнал светофора автомобиль «ВАЗ 2112». Женщина не уступила дорогу, и транспортные средства столкнулись.

За рулем отечественной легковушки находился 34-летний водитель. В результате аварии пострадал 35-летний пассажир машины Renault Duster. Мужчину госпитализировали с места происшествия в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

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