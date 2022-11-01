В Самарской области девушка пострадала в столкновении двух отечественных легковушек

В отношении мужчины составили административный протокол. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 31 октября, в 12:30 в г. Сызрань 51-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» врезался в «ВАЗ 21102». В результате аварии пострадала девушка.

— Мужчина ехал по ул. Кирпичная в сторону ул. 1-я Гончарная, напротив дома 28 А он выехал на полосу встречного движения, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Там в это время навстречу двигался автомобиль «ВАЗ 21102», за рулем которого находился 32-летний водитель. Два отечественных легковых автомобиля столкнулись. Пострадавшую 28-летнюю пассажирку автомобиля «ВАЗ 21102» госпитализировали с места происшествия в медицинское учреждение.

Девушке назначили амбулаторное лечение. Водитель автомобиля «ВАЗ 2115», по вине которого произошла авария, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении него составили административный протокол.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК.

Подписывайтесь и оставайтесь на связи. Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.