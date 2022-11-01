В Самарской области мужчина зашел в церковь на богослужение, а потом украл продукты у пенсионерки

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области у пенсионерки из дома, расположенного в селе Ташла, похитили радиоприемник и продукты питания. У двери был сломан замок.

— Пожилой женщины не было дома, ей позвонила соседка и сообщила о неизвестном молодом человеке, выходящем из ее дома с пакетами в руках, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские, подъезжая к дому пенсионерки, примерно в 300 метрах заметили мужчину с большими пакетами в руках. При виде патрульных машин он занервничал и попытался скрыться, но его задержали.

Как выяснилось, ранее судимый за грабеж мужчина несколько часов до происшествия приехал из села Мусорка в церковь на богослужение. После этого ходил по улицам и решил зайти в чужой дом, откуда и похитил продукты питания и радиоприемник. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

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