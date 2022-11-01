Первые серьезные снегопады могут прийти в Самарскую область на этой неделе

Зима может нагрянуть в Самарскую область раньше календарного срока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда Самарскую область накроют первые снегопады. Информация об этом прозвучала на оперативном совещании в правительстве региона, которое прошло в понедельник, 31 октября 2022 года.

– По прогнозам синоптиков, первые серьезные снегопады ожидаются в Самарской области уже на этой неделе, – сообщили в региональном кабмине.

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил еще раз проверить готовность техники, дорожников и коммунальных служб к предстоящей зиме.

Напомним, первый снег в 2022 году самарцы увидели 28 октября. На следующий день в столицу региона пришел первый снегопад – с неба повалили крупные белые хлопья. На земле снег не задержался, так как шел с дождем.

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