В Самарской области подтвердили еще 167 случаев коронавируса 1 ноября 2022 года

Было госпитализировано в медицинские учреждения 34 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 1 ноября 2022 года в Самарской области за сутки подтвердили 167 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших превышает количество заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 327 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 34 человека, умерло три пациента.

Лабораторных исследований на КВИ провели специалисты в количестве 6214. Еще 134 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 33 - выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Еще 73 заболевших COVID-19 обнаружили в г. Тольятти, 31 в г. Самара, 8 в г. Похвистнево, 7 в Похвистневском районе, 6 в г. Сызрань, 5 в Нефтегорском районе, 4 в Шигонском районе, по 3 в Борском, Хворостянском, Безенчукском и Ставропольском районах.

По 2 новых случая оказалось в Кинель-Черкасском, Волжском, Богатовском районах, а также в г. Новокуйбышевск, Октябрьск и Отрадный, по 1 в г. Чапаевск, Алексеевском, Большеглушицком, Большечерниговском, Кошкинском, Камышлинском, Сергиевском, Сызранском и Приволжском районах.

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