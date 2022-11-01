В Самарской области сотрудники ДПС помогли водителю со сломанным автомобилем

Полицейские разогнали машину и она завелась. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Еще одна добрая история с участием полицейских произошла в Самарской области. На этот раз местом действия стал Отрадный. Один из местных водителей ехал по делам, однако его «Газель» сломалась. На помощь мужчине пришли сотрудники ДПС.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, инцидент произошел 21 октября в 10:30. Старший лейтенант полиции Максим Грищук и лейтенант полиции Александр Алексеев несли службу на посту, когда заметили стоящий грузовой автомобиль. Машина находилась прямо посреди дороги. Капот был открыт, а водитель явно находился в растерянности.

– Инспекторы ДПС решили узнать у автолюбителя, нужна ли ему какая-то помощь и остановились рядом. Оказалось, что житель Отрадного уже несколько минут стоит посередине дороги в надежде, что заведет машину и продолжит путь домой. Но самостоятельно оживить «железного коня» у него так и не получалось. Мужчина надеялся, что кто-то из проезжающих мимо водителей остановится помочь – один он не смог бы даже откатить «Газель» к обочине, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские решили выручить водителя. Они разогнали стоявшую на горке «Газель», после чего та завелась. Инспекторы ДПС вернулись на маршрут.

Все происходило на глазах других автомобилистов. Позднее они рассказали эту историю в социальных сетях. А водитель «Газели» поблагодарил правоохранителей.

– Простое человеческое спасибо, выручили, ребята, я уже и не надеялся на помощь. Хорошо, что есть еще такие неравнодушные люди, – отметил мужчина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.