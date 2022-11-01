В Самарской области серебряные волонтеры шьют одежду для военнослужащих, участвующих в СВО

Волонтеры вяжут носки, шьют нательное белье, толстовки, нарукавные отличительные повязки. Фото: правительство Самарской области

В Большечерниговском районе Самарской области волонтеры объединились в группу «Нить победы» и стали шить одежду для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Для этого в актовом зале КЦСОН Южного округа члены отряда серебряных волонтеров «Наше поколение» вместе с сотрудниками центра и активными гражданами района установили столы и принесли личные швейные машинки. Материал предоставляют неравнодушные жители и районная администрация.

Волонтеры вяжут носки, шьют нательное белье, толстовки, нарукавные отличительные повязки. В планах – теплое нательное белье. На данный момент уже готово 65 толстовок, к концу недели будет под сотню. Их сразу стирают, чтобы можно было надевать.

В общественном объединении «Нить победы» самому младшему волонтеру – 17 лет, а самому старшему – за 70. Каждый выполняет свою задачу: кто-то ищет пряжу, кто-то вяжет, кто-то кроит. Помимо помощи с одеждой, неравнодушные жители помогли собрать гуманитарный груз. Так, с начала СВО от Большечерниговского района его было отправлено более полутора тонн. Откликнулись и сельхозпредприятия, которые выделили 20 тонн муки, тонну подсолнечного масла.

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