В Самарской области более 1000 нормативных актов проходят оценку регулирующего воздействия

Мнение предпринимателей используется при доработке и корректировке документа.

В Самарской области более 1000 региональных и муниципальных нормативных актов ежегодно подвергаются оценке регулирующего воздействия. Процедура позволяет выявить избыточные обязанности, запреты, ограничения для предпринимателей. Оценкой предлагаемых решений занимается институт оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Важную роль в процессе играет бизнес-сообщество – предприниматели оценивают новое регулирование со своей стороны, дают обратную связь.

– В регионе созданы необходимые условия для участия бизнеса в публичных консультациях в рамках ОРВ. Наше министерство заключило соглашения о взаимодействии при проведении оценки и экспертизы в этом направлении с бизнес-ассоциациями и общественными организациями региона, – рассказал Дмитрий Богданов.

Для удобства в регионе создан интернет-портал, на котором размещаются проекты документов и планируемые изменения. Здесь можно ознакомиться с текстом проекта, оставить свой отзыв и сформулировать предложения по корректировке. Кроме того, на портале доступна информация об итогах публичного обсуждения при проведении процедур ОРВ.

– Интернет-портал уже доказал свою необходимость. Наличие региональной версии сайта обеспечивает наиболее удобный поиск проектов НПА потенциальными адресатами правового регулирования, делает процедуру публичных консультаций более «прозрачной» и понятной, – пояснил Дмитрий Богданов.

Для участия в публичных консультациях необходимо зарегистрироваться на портале и ознакомиться с руководством пользователя.

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