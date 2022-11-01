«Лада» подала заявку на участие в КХЛ

“Ладу” исключили из КХЛ в 2018 году, с тех пор команда играет дивизионом ниже - в ВХЛ. Фото: ХК “Лада” (Тольятти).

Тольяттинская «Лада» подала заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

— Мы официально подали заявку на включение клуба в КХЛ в следующем сезоне с приложением необходимых документов, — сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев. — Конечно, у лиги могут быть вопросы технического свойства, но мы их будем устранять в рабочем порядке. Работа предстоит ответственная, но реальные шаги по включению «Лады» в элиту хоккея уже сделаны.

Напомним, «Лада» выступала в КХЛ с 2008 по 2010 годы, а также с 2014 по 2018. Последние сезоны тольяттинцы выступают в Высшей хоккейной лиге.

Ранее Владимир Путин поручил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову подготовить «Ладу» к участию в КХЛ.