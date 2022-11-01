Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт1 ноября 2022 11:31

«Лада» подала заявку на участие в КХЛ

В клубе рассчитывают вернуться в лигу в следующем сезоне
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
“Ладу” исключили из КХЛ в 2018 году, с тех пор команда играет дивизионом ниже - в ВХЛ. Фото: ХК “Лада” (Тольятти).

“Ладу” исключили из КХЛ в 2018 году, с тех пор команда играет дивизионом ниже - в ВХЛ. Фото: ХК “Лада” (Тольятти).

Тольяттинская «Лада» подала заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

— Мы официально подали заявку на включение клуба в КХЛ в следующем сезоне с приложением необходимых документов, — сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев. — Конечно, у лиги могут быть вопросы технического свойства, но мы их будем устранять в рабочем порядке. Работа предстоит ответственная, но реальные шаги по включению «Лады» в элиту хоккея уже сделаны.

Напомним, «Лада» выступала в КХЛ с 2008 по 2010 годы, а также с 2014 по 2018. Последние сезоны тольяттинцы выступают в Высшей хоккейной лиге.

Ранее Владимир Путин поручил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову подготовить «Ладу» к участию в КХЛ.