В Самарской области вырос спрос на водителей в октябре 2022 года

Средняя зарплата водителей в октябре в регионе составила 62,5 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию hh.ru, спрос на водителей в Самарской области за октябрь по сравнению с сентябрем вырос на 39%.

В региона на данный момент открыто более 800 вакансий водителей. По словам экспертов, низкий уровень профессиональной конкуренции в отрасли наблюдается во всех регионах Поволжья.

Средняя заработная плата, которую предлагали водителям в октябре в Самарской области, составила 62,5 тысячи рублей. Это на 7,5 тысяч рублей больше, чем в сентябре. Отмечается тенденция зависимости уровня предлагаемых зарплат от стажа.

Так, вакансии, в которых опыт работы не требуется, предлагают 51,3 тысячи рублей, а вакансии, где необходим опыт от трех лет – 74,6 тысяч рублей.

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