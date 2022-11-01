Эксперт рассказал о бомбоубежищах в Самаре и как их найти

В случае ЧС для защиты населения могут использовать подвалы, подземные парковки и метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, куда бежать и где спрятаться в Самаре в случае ЧС. Подробнее об убежищах и как их найти, «КП-Самара» рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Самарской области Валерий Заворохин.

По словам специалиста, если в городе зазвучали сирены, не нужно никуда бежать. В первую очередь необходимо включить телевизор или радио. Именно там расскажут, куда идти и где находятся наиболее безопасные участки. В открытом доступе данных о местах расположения убежищ и их количестве нет.

- Если говорить про коллективную защиту, у нас есть убежище, где должна укрываться наибольшая работающая смена, персонал, предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность. Также у нас есть противорадиационные укрытия. Они размещены по территории города. Некоторые из них используются в мирное время по своему назначению, - рассказал Валерий Заворохин.

Для защиты населения в случае ЧС также могут использовать различные подземные пространства. По словам специалиста, это подвалы, стоянки автомобилей и метро.

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