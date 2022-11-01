В Самарской области ребенок, которого сбили на пешеходном переходе, получил 218 тысяч рублей

В установленный срок мужчина задолженность не оплатил. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Судебные приставы взыскали с жителя Тольятти, который сбил ребенка, компенсацию морального вреда в размере 218 тысяч рублей.

Мужчина ехал на автомобиле и не уступил дорогу девочке, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии ребенок получил тяжелую травму руки. Девочке пришлось долго лечиться и пропускать занятия в балетной школе.

— Бабушка ребенка подала на виновника аварии в суд. Было решено, взыскать с мужчины компенсацию морального вреда в размере 218 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Самарской области

В установленный срок мужчина задолженность не оплатил. Тогда с его расчетных счетов взыскали необходимую сумму, а также 15 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. Компенсацию морального вреда перечислили пострадавшему ребенку.

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